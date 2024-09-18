«Раскрывается душа России». Путин назвал главные особенности российских женщин

Российские женщины обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума.

«В российских женщинах раскрывается душа России», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что форум демонстрирует миру открытость и гостеприимность России. По его словам, в стране с уважением относятся к культуре и самобытности других государств и высоко ценят диалог, доверие и дружбу.

На мероприятие в Петербург прибыли делегации из всех российских регионов, а также женщины-лидеры из 126 стран, отметил Путин.

Ранее президент напомнил о попытках Запада запугать многонациональный народ России. Он подчеркнул, что недоброжелателям никогда не удастся добиться этой цели. По его мнению, российский народ, несмотря на этническое и религиозное разнообразие, имеет общую культуру. Противники России не понимают, с кем имеют дело, заключил Путин.