Мужчин с детьми от разных браков предложили считать многодетными

Занимающиеся воспитанием и содержанием детей от разных браков мужчины могут получить статус многодетного со всеми положенными льготами. Такой инициативой в комментарии 360.ru поделился член комитета думской палаты по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Он пояснил, что статус многодетного отца получат мужчины с тремя и более детьми, которые появились на свет в разных браках, но при условии, если родитель их содержит и принимает участие в воспитании.

«Получается дополнительный критерий многодетности отца. Если дети рождены в предшествующих браках и при этом он участвует в их воспитании с материальным обеспечением, то этих детей тоже учитывать в общем количестве», — заявил Антропенко.

Депутат добавил, что статус многодетного отца дает различные льготы. В качестве примера он привел Москву, где родителям трех и более детей положена бесплатная парковка.

На вопрос о том, как проконтролировать, что мужчина принимает участие в воспитании детей от бывших жен, депутат предложил посмотреть на оплату счетов за обучение детей или отправку на курсы дополнительного образования, что тоже считается участием в воспитательном процессе.

В конце мая с предложением снизить пенсионный возраст для многодетных отцов до 55–58 лет выступил лидер думской фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Он пояснил, что такое решение станет вкладом в развитие демографии, повышение рождаемости и сокращение смертности среди мужчин.