Муж погибшей в ДТП с лосем вице-мисс России создал петицию для улучшения дорог

Муж погибшей вице-мисс России — 2017 Ксении Александровой создал петицию для повышения безопасности на дороге, где случилась смертельная авария с лосем. С просьбой отдать голос за инициативу он обратился к подписчикам в Telegram-канале .

«Одобрили петицию про установку сеток от диких животных на дорогах. Мне очень хочется, чтобы эта трагедия не стала просто одной из, а помогла спасти жизни. Я прошу вас проголосовать за петицию. Нужно набрать 100 тысяч онлайн-голосов, чтобы ее рассмотрели на федеральном уровне», — написал супруг модели Илья Мутовин.

Он признался, что тяжело переживает утрату, но не оставляет попыток сделать много хорошего в честь жены.

В июле семейная пара ехала по трассе в Тверской области. В какой-то момент на дорогу из леса выскочил лось, что спровоцировало ДТП. Животное пробило лобовое стекло с пассажирской стороны, где находилась Ксения.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Из-за серьезных травм черепа девушка впала в кому, а потом, ненадолго придя в себя, скончалась.