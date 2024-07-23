Муж Бакальчук заявил, что будет биться за семью и бизнес

Сооснователь Wildberries Бакальчук: буду бороться за сохранение семьи и бизнеса

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил РИА «Новости» , что будет стараться сохранить свою семью и бизнес. Так предприниматель прокомментировал слухи о рейдерском захвате компании.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления [братьев Левана и Роберта] Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения», — заявил Бакальчук.

Бизнесмен отметил, что не сразу понял, чего хочет Russ, это время «помню как в тумане».

О рейдерском захвате сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию и заявила, что «это развод» и ее супруг в курсе предстоящих изменений.