Мусульмане в России помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Духовное собрание мусульман России инициировало проведение коллективных молитв (дуа) в мечетях и приходах страны в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили Lenta.ru в ДСМР.

Во время пятничного богослужения в российских регионах верующие молились о прекращении вооруженных конфликтов и установлении прочного мира. Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбира-хазрата Крганова отметил, что в молитвах участвовали верующие в возрасте от 95 лет до детей.

«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — отметил он.

В ДСМР выразили надежду, лидеры стран найдут взаимоприемлемые решения, а народы дождутся долгожданного и прочного мира.

Переговоры Путина и Трампа проходят в Анкоридже. Глава Белого дома встретил российского коллегу в аэропорту, они пожали друг другу руки.