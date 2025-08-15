Путин и Трамп почти одновременно вышли из самолетов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже. Лидеры стран направились друг к другу, сообщил в Telegram-канале корреспондент Александр Юнашев.
Путин и Трамп обменялись приветственным рукопожатием. После этого они вместе сели в Cadillac американского лидера. Президенты вместе уехали из аэропорта.
Главы государств сначала проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Саммит начнется с беседы в формате «три на три», потом к ним присоединятся представители делегаций обеих стран.
Вместе с Трампом в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
