Мусульмане Москвы начали празднование Курбан-байрама

Мусульмане Москвы традиционно начали один из главных исламских праздников — Курбан-байрам — с общей молитвы. Об этом сообщили «Известия» .

Для верующих открыли четыре столичные мечети. Молитва началась в 11:00 и продлилась до полудня, на нее собрались тысячи людей со всей столицы. Празднование продлится до 29 мая.

Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку, а также символизирует милосердие и духовное очищение.

Кульминацией праздника является принесение в жертву животного, чаще всего овцы. Две трети мяса от него положено раздать неимущим, треть — съесть за праздничным столом.

В Москве совершать жертвоприношения запрещено, для этого выделены специальные площадки в области.

Накануне в связи с праздником на улицах рядом с мечетями перекрыли движение, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.