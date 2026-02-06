Мусоровоз для сбора вещей бывших проедет по Москве перед 14 февраля

Серия акций, которые позволят москвичам забыть о своих закончившихся отношениях, пройдет в столице ко Дню святого Валентина. Для этого по городу проедет мусоровоз, а в торговом центре «Павелецкая Плаза» откроется специальная зона.

Сдать в грузовик можно будет одежду, аксессуары и другие предметы, которые сложно выбросить самостоятельно. Все собранные вещи пойдут на благотворительность или в переработку.

В специальной зоне, получившей название «Здесь забывают о бывших», стилисты помогут сделать новую прическу всем, кто захочет зафиксировать новый этап в жизни. Рядом будет мини-бар, где можно в спокойной атмосфере выпить безалкогольные коктейли и выговориться бармену.

Все участники, которые сдадут вещи в мусоровоз или посетят салон и бар, получат в подарок от VK Знакомств семь дней премиум-подписки. Цель акции — помочь людям отпустить прошлое и сделать первый шаг к новым отношениям.

