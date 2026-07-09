Муромский художник-иконописец Сухов рассказал о технологии создания иконы

8 июля по всей стране в 18-й раз отмечают День семьи, любви и верности. Древний Муром во Владимирской области традиционно считается негласной столицей этого праздника, напрямую связанного с православными святыми — благоверным князем Петром и княгиней Февронией. В интервью MIR24.TV муромский художник-иконописец, восстановивший лики святых для иконостаса Троицкого собора, рассказал о технологии создания иконы.

Свято-Троицкий женский монастырь является главной точкой притяжения гостей: даже в будни собор наполнен паломниками, а летом двор благоухает цветами. В 2026 году обитель отмечает 385-летие основания и 35-летие возрождения после советского периода разрухи.

Старшее поколение муромцев помнит это время восстановления; например, Игорь Сухов принимал в нем непосредственное участие. В его мастерской царит творческая эклектика: инсталляции из флейцев, краски, книги и гипсовые маски соседствуют с клеткой попугая Гаврюши на кухне и повсюду висящими иконами.

Прежде чем приступить к написанию иконы, художник выбирает специально подготовленную доску нужного размера — канонически это липовая древесина или дубовые шпонки. Далее основу покрывают грунтом, который называется левкас: его готовят на основе мела и животного клея (например, рыбьего), после чего поверхность тщательно шлифуют наждачной бумагой для ровного нанесения красок.

Эта технология имеет глубокие исторические корни. Подобные методы использовались еще в Древнем Египте при создании темперной живописи. Для получения темперы египтяне перетирали цветные камни и глины, используя в качестве связующего вещества льняное масло или желток яйца, смешанный с сухим вином, пивом, водой или уксусом, чтобы предотвратить скисание смеси. Позже этот способ переняла Византия, а оттуда вместе с распространением христианства иконопись дошла до наших земель.