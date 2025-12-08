Мурашко заявил о снижении уровня заболеваемости бесплодием в России

Уровень заболеваемости бесплодием снизился в России как у женщин, так и у мужчин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в беседе с ТАСС .

«Заболеваемость бесплодием у нас в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте. Этот показатель немного вырос в связи с проведением репродуктивной диспансеризации и сейчас составляет около семь-восемь процентов», — сказал министр.

При этом он обратил внимание, что за последние шесть лет уровень женского бесплодия в целом по стране сократился на 9,5%, а мужского — на 22,2%. Важно учитывать, что диагноз ставят тем, кто пытается зачать ребенка, но не получается. Тогда такие пары обращаются к врачу и проходят репродуктивную диспансеризацию.

Глава ведомства подчеркнул, что репродуктивная диспансеризация позволяет не просто пройти осмотр, но и обсудить со специалистом свои планы по рождению детей, а также получить рекомендации.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что проведение процедуры ЭКО в рамках ОМС никак не отразится на ее эффективности. Она отметила, что лечение бесплодия в рамках обязательного медицинского страхования предусматривает соблюдение стандартов, которые могут отличаться в разных регионах.