Гинеколог Милютина отметила, что проведение процедуры ЭКО в рамках ОМС не повлияет на ее эффективность

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с ИА НСН отметила, что проведение процедуры ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования не повлияет на ее эффективность для женщин.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой проводить все процедуры ЭКО в государственных клиниках в рамках ОМС,. Депутат подчеркнул, что ежегодно благодаря этой процедуре в России рождаются 50 тысяч детей.

По словам гинеколога, лечение бесплодия по ОМС подразумевает соблюдение строгих стандартов, которые могут различаться в зависимости от региона. Например, в Москве в рамках ОМС возможна бесплатная генетическая диагностика и квоты на замораживание яйцеклеток.

Коммерческое ЭКО, в свою очередь, предоставляет пациентам больше возможностей и вариаций методов лечения, что позволяет подбирать индивидуальный подход к каждому случаю.