Мультипликационный персонаж Буба уходит из России

Буба покидает Россию: британская компания не продлила права на персонажа мультфильма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Буба принадлежит анимационной студии 3D Sparrow Group Limited. По информации Shot, студия решила не продлевать авторские права на территории России. При этом британский офис компании по-прежнему работает в Красногорске.

Серии мультфильма пока доступны на видеоплатформах, но скоро могут исчезнуть. Плюшевые игрушки и другие товары с Бубой еще есть в продаже, но и их могут убрать.

Мультфильм вышел в 2014 году. За это время было снято шесть сезонов.

Ранее в Cети начали активно обсуждать возможный запрет мультфильма «Маша и Медведь». Некоторые люди считают, что сериал может негативно сказаться на восприятии детьми семейных ценностей и воспитания.