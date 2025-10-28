Сегодня 16:21 Вред детям от «Маши и Медведя» — правда? Что не так с популярным мультиком Психолог Дегунец назвала бессмысленным запрет мультика «Маша и медведь» 0 0 0 Фото: Скриншот с видео / Соцсети Эксклюзив

В Сети начали активно обсуждать возможный запрет мультфильма «Маша и Медведь». Сторонники ограничений бьют тревогу, ведь сериал якобы может негативно повлиять на взгляды детей на семью и воспитание. Как именно мультик психологически влияет на детсадовцев и школьников — выяснил 360.ru.

Почему мультик называют вредным О несоответствии традиционным семейным ценностям заявил политолог и общественный деятель Вадим Попов. Он выразил опасение, что в сериал про живущую без родителей капризную девочку плохо влияет на детей и закладывает в них вредные установки. Его слова прокомментировала 360.ru практикующий детский психолог-педагог и сказкотерапевт Дарья Дегунец. Она объяснила, что мультик построен на модели «активный ребенок и заботливый взрослый» и не несет в себе опасности.

Я не понимаю, что конкретно не нравится людям, которые пропагандируют запрет данного мультика, потому что Маша импульсивная, энергичная иногда, непослушная непоседа-ребенок. В отличие от нее, медведь уже взрослый, который учится выстраивать границы, сохранять терпение, заботиться. Он никогда не срывается на эту Машу. Дарья Дегунец Психолог-педагог и сказкотерапевт

Она оговорилась, что сериал в некоторых случаях действительно может спровоцировать ребенка на непослушание. По ее словам, дошкольник в возрасте до семи лет может брать пример с упрямой главной героини, если смотрит мультик нон-стоп и без родителей.

Маша там часто показывает истерики, упрямство, непослушание, и это ребенок может брать на себя и далее транслировать в своей обычной жизни. Но тут такой момент, что каждый дошкольник это будет транслировать вне зависимости от того, будет он смотреть „Машу и медведь“, или нет. Просто таким образом он, возможно, раньше начнет это делать или чуть больше показывать. Дарья Дегунец Психолог-педагог и сказкотерапевт

Психолог подчеркнула, что сериал все равно не будет являться причиной плохого поведения ребенка. Она посоветовала показывать детям не больше одной-двух серий в день и устраивать просмотр разных мультиков, миксовать их.

Влияние на детей 3-7 лет Дегунец рассказала, что «Маша и медведь» по-разному влияет на человека в зависимости от его возраста. Если зрителю от трех до семи лет, то он будет идентифицировать себя с активными персонажами. «Маша может вызывать подражание, в том числе ее упрямства и стремления к самостоятельности. И это естественно, в этом возрасте формируются воля, инициативность, уверенность в себе и все такое», — отметила она. Эксперт добавила, что медведь в мультике будет служить для ребенка моделью взрослого и того, как окружающие реагируют на детскую энергию. «Если ребенок смотрит мультфильм в сопровождении родителей, которые обсуждают поведение Маши, то он усваивает важный урок — можно ошибаться, но можно и исправляться, или что взрослые не наказывают, а помогают что-то понять. То есть никакой реальной проблемы я тут не вижу», — подчеркнула она.

Как воспринимают школьники 7-12 лет Собеседница 360.ru уточнила, что зрители с семи до 12 лет, в отличие от дошкольников, уже по-другому относятся к происходящему на экране.

Они воспринимают поведение Маши как что-то комичное или как образец того, как не стоит себя вести. В этом возрасте Маша помогает детям снижать тревожность: она без страха исследует мир, ошибается и все равно остается принятой. Дарья Дегунец Психолог-педагог и сказкотерапевт

Психолог добавила, что в мультике нет упоминания того, что главную героиню бросили родители. По ее словам, девочка просто дружит с медведем, и ничего плохого в плане семейных ценностей в сериале не показывают. «Влияние мультика сильно переоценено. Основное воздействие оказывают все-таки взрослые. Запрещать такой мультик не имеет смысла», — подчеркнула специалист. Она также призвала уделять больше внимания не мультфильмам, а семьям, потому что именно взрослые больше всего влияют на то, каким вырастет ребенок.