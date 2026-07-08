«МУЛЬТ»: «Смешарики» и «Маша и Медведь» стали лидерами в рейтинге семейных анимационных сериалов среди россиян

Мультсериалы «Смешарики» и «Маша и Медведь» стали лидерами в рейтинге семейных анимационных сериалов, составленном телеканалом «МУЛЬТ». Исследование проводилось ко Дню семьи, любви и верности. Для составления рейтинга специалисты изучили телевизионные рейтинги, оценки зрителей на крупнейших российских киноресурсах («Кинопоиск», «Кино Mail» и Film.ru), а также тематические подборки, написала «Москва 24» .

После этого итоговый список вынесли на голосование в социальных сетях телеканала, где приняло участие 1 020 человек.

«Смешарики» заняли первое место с 24% голосов. Этот мультсериал привлекает не только детей, но и взрослых благодаря наличию философских смыслов и культурных отсылок. Например, эпизоды «Бутерброд», «Марафонец» и «Роман в письмах» перекликаются с известными фильмами и историческими событиями.

Второе место с 21% голосов заняли «Три кота». Идея этого сериала появилась у художника Андрея Сикорского после того, как он приютил котенка. Простота и естественность персонажей делают сериал понятным и близким для детей.

Третье место с 17% голосов занял «Маша и Медведь». Идея проекта возникла у режиссера Олега Кузовкова после поездки в Крым. В сериале Машу озвучивала маленькая девочка, что придавало персонажу естественности.

Также в пятерку вошли «Лео и Тиг» (11%) и «Простоквашино» (10%). «Лео и Тиг» основан на реальной истории спасенного леопарда и направлен на воспитание бережного отношения к природе. «Простоквашино» сохраняет атмосферу советской классики и сочетает ее с современными элементами.