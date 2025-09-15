«Муксун.fm»: 15 сентября девушкам не разрешалось краситься и наряжаться

Сегодня, 15 сентября, православные верующие чтят память мученика Маманта и его родителей — Феодота и Руфины. В народном календаре этот праздник известен как день Мамонтия. Какие традиции скрывает дата, рассказал « Муксун.fm ».

Так, 15 сентября запрещалось сетовать на судьбу и жизнь, какой бы сложной она ни была, иначе проблемы и невзгоды только усугубятся. Также нельзя было лениться и хандрить, а также думать о плохом.

Девушкам не разрешалось наряжаться и использовать косметику, чтобы избежать сглаза. Кроме того, незамужним и неженатым стоило избегать компании своего пола, ведь в противном случае существовал риск остаться одинокими в будущем.