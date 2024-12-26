Муфтию Москвы предложили покинуть Россию после критики Деда Мороза

Муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова следует проверить после его высказываний о многоженстве и Деде Морозе. Такое мнение выразил в Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

«Всем, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть РФ и уехать в страны без Деда Мороза», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Аляутдинов ранее сообщил о решении совета богословов легализовать религиозное многоженство на территории России.Позже муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не обладающим магической силой. Некоторые россияне осудили эти заявления.

«Сегодня на подобного рода провокации необходимо реагировать сразу и жестко, что нужно было сделать еще в случае его выступлений про джихад и многоженство», — добавил Кабанов.

Он также обратился к правоохранителям с просьбой выполнить его новогоднее пожелание и тщательно проверить Аляутдинова.

Совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России после реакции общественности и Генпрокуратуры отозвал фетву о религиозном многоженстве.