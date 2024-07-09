Муфтият Дагестана предложил женщинам закрывать лица веером или платком

Муфтият Дагестана после запрета никаба посоветовал прикрывать лица платком

Фото: РИА «Новости»

Женщины, чувствующие дискомфорт из-за пристальных взглядов, могут прикрывать лицо краем платка или веером. Об этом сообщила пресс-служба муфтията Дагестана.

Мусульманские богословы после решения запретить никабы сформулировали обновленную позицию. Специалисты отметили, что полностью закрытое лицо вызывает у большей части людей страх и опасения. Они подчеркнули, что ношение никаба вызвало в обществе множество споров и обсуждений.

«Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и так далее, пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды», — указали в муфтияте.

Ранее муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, который не нашел оснований для запрета никаба. По его словам, эта структура не отвечала «вызовам времени».

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