Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета никабов

Фото: РИА «Новости»

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале, отдел не отвечает «вызовам времени».

Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — сказано в заявлении.

Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.

Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

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