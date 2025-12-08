Муфтии выступили против никабов и публичных намазов в России

На Международной научно-богословской конференции в Астрахани религиозные представители России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана обсудили вклад мусульманского духовенства в Победу в Великой Отечественной войне. Муфтии заявили, что женщинам не стоит выходить в свет в никабах, а намазы нужно проводить не в ущерб основным обязанностям. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Духовенство постановило, что необходимо соблюдать баланс между религией и профессиональными обязанностями, а также общественными нормами. Женщины в никабах пугают и раздражают людей, а для намаза во многих учреждениях есть специальные комнаты.

«Нельзя забывать и о своих обязанностях по отношению к коллективу и тем более к тем, кто зависит от твоей помощи», — привела Ахмедова слова муфтия Астраханской области Рауфа Джантасова.

Ахмедова предположила, что эта тема возникла после случая в Гатчинской больнице, где врач ушел на намаз, оставив пациентов. Она отметила, что муфтии говорили «здравые вещи», но они не стали открытием. В Дагестане и Чечне женщину в никабе остановят и отправят в отделение полиции для проверки.

Ахмедова отметила, что осторожный тон духовных лидеров не поможет достучаться до радикальной паствы, а те, кто исповедует спокойный традиционный ислам, и так не нарушают правил.