«Полная дикость». Гатчинцы обрушились на больницу за намаз рентгенолога во время приема
В Гатчинской больнице произошел конфликт с религиозным подтекстом. Посетитель клиники сообщил в местном паблике, что в медучреждении рентгенолог заставил ждать пациентов, пока он совершит намаз. Все произошло в тот момент, когда в больницу привезли детей, пострадавших на соревнованиях по рукопашному бою.
«Столкнулся с такой ситуацией: в приемном покое куча народа, детей с соревнований привозят на скорой. А, помимо них, есть еще комнаты ожидания, мужская и женская. В них человек по пять в каждой. И вдруг, после направления травматологом на рентген, рентгенолог говорит, что сейчас он должен помолиться, и придется всем подождать, пока он не совершит намаз», — написал автор публикации в «Подслушано Гатчина».
Обычно такие истории развиваются по стандартному сценарию: руководство проводит проверку, сотрудник получает предупреждение о недопустимости подобных действий. Но в Гатчинской центральной районной больнице поступили иначе.
В официальном ответе, опубликованном в комментариях под постом, признали: рентгенолог действительно самовольно покинул рабочее место, что является нарушением. Однако подчеркнули, что уважают право сотрудников на свободу вероисповедания и стремятся найти компромиссное решение.
Для предотвращения подобных ситуаций: пересмотрен график дежурств с учетом религиозных потребностей персонала; введены четкие правила замещения сотрудников на время обрядов.
пресс-служба больницы
Ответ медучреждения шокировал и возмутил местных жителей. От них сразу посыпались гневные комментарии и шквал критики в адрес больницы.
«Введены четкие правила замещения сотрудников на время обрядов». Вы в своем уме, стесняюсь спросить? <…> Мир сошел с ума», — написала одна из жительниц.
Некоторые пользователи в комментариях отказывались верить, что представители больницы оставили такой комментарий.
У меня такое ощущение, что мне это снится, то, что я сейчас читаю, или мы живем в одном каком-то большом дурдоме, точнее, психушке даже, просто слов нет в ответ на такой вот ответ.
Ольга
жительница Гатчины
«Какой еще намаз во время исполнения врачебных обязанностей? Это просто недопустимо. Не надо работать тогда в больнице. Это полная дикость», — добавила другая жительница.
Однако нашлись и те, кто защитил больницу и ее религиозных сотрудников.
«У них религия требует намаз. У нас страна многонациональная, в том числе свобода вероисповедания. Если врач хороший, если нашли подмену на время его обряда, в чем проблема?» — написала Елена.
Редакция 360.ru попыталась связаться с самой больницей, однако на момент написания материала получить комментарий не удалось.