«Полная дикость». Гатчинцы обрушились на больницу за намаз рентгенолога во время приема

«Подслушано Гатчина»: рентгенолог заставил ждать пациентов ради намаза

В Гатчинской больнице произошел конфликт с религиозным подтекстом. Посетитель клиники сообщил в местном паблике, что в медучреждении рентгенолог заставил ждать пациентов, пока он совершит намаз. Все произошло в тот момент, когда в больницу привезли детей, пострадавших на соревнованиях по рукопашному бою.

«Столкнулся с такой ситуацией: в приемном покое куча народа, детей с соревнований привозят на скорой. А, помимо них, есть еще комнаты ожидания, мужская и женская. В них человек по пять в каждой. И вдруг, после направления травматологом на рентген, рентгенолог говорит, что сейчас он должен помолиться, и придется всем подождать, пока он не совершит намаз», — написал автор публикации в «Подслушано Гатчина».

Обычно такие истории развиваются по стандартному сценарию: руководство проводит проверку, сотрудник получает предупреждение о недопустимости подобных действий. Но в Гатчинской центральной районной больнице поступили иначе.

В официальном ответе, опубликованном в комментариях под постом, признали: рентгенолог действительно самовольно покинул рабочее место, что является нарушением. Однако подчеркнули, что уважают право сотрудников на свободу вероисповедания и стремятся найти компромиссное решение.

Для предотвращения подобных ситуаций: пересмотрен график дежурств с учетом религиозных потребностей персонала; введены четкие правила замещения сотрудников на время обрядов.

пресс-служба больницы

Ответ медучреждения шокировал и возмутил местных жителей. От них сразу посыпались гневные комментарии и шквал критики в адрес больницы.

«Введены четкие правила замещения сотрудников на время обрядов». Вы в своем уме, стесняюсь спросить? <…> Мир сошел с ума», — написала одна из жительниц.

Некоторые пользователи в комментариях отказывались верить, что представители больницы оставили такой комментарий.

У меня такое ощущение, что мне это снится, то, что я сейчас читаю, или мы живем в одном каком-то большом дурдоме, точнее, психушке даже, просто слов нет в ответ на такой вот ответ.

Ольга

жительница Гатчины

«Какой еще намаз во время исполнения врачебных обязанностей? Это просто недопустимо. Не надо работать тогда в больнице. Это полная дикость», — добавила другая жительница.

Однако нашлись и те, кто защитил больницу и ее религиозных сотрудников.

«У них религия требует намаз. У нас страна многонациональная, в том числе свобода вероисповедания. Если врач хороший, если нашли подмену на время его обряда, в чем проблема?» — написала Елена.

Редакция 360.ru попыталась связаться с самой больницей, однако на момент написания материала получить комментарий не удалось.

