«Полная дикость». Гатчинцы обрушились на больницу за намаз рентгенолога во время приема

В Гатчинской больнице произошел конфликт с религиозным подтекстом. Посетитель клиники сообщил в местном паблике, что в медучреждении рентгенолог заставил ждать пациентов, пока он совершит намаз. Все произошло в тот момент, когда в больницу привезли детей, пострадавших на соревнованиях по рукопашному бою.

«Столкнулся с такой ситуацией: в приемном покое куча народа, детей с соревнований привозят на скорой. А, помимо них, есть еще комнаты ожидания, мужская и женская. В них человек по пять в каждой. И вдруг, после направления травматологом на рентген, рентгенолог говорит, что сейчас он должен помолиться, и придется всем подождать, пока он не совершит намаз», — написал автор публикации в «Подслушано Гатчина».

Обычно такие истории развиваются по стандартному сценарию: руководство проводит проверку, сотрудник получает предупреждение о недопустимости подобных действий. Но в Гатчинской центральной районной больнице поступили иначе.

В официальном ответе, опубликованном в комментариях под постом, признали: рентгенолог действительно самовольно покинул рабочее место, что является нарушением. Однако подчеркнули, что уважают право сотрудников на свободу вероисповедания и стремятся найти компромиссное решение.