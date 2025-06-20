МРОТ в следующем году превысит 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тысяч рублей в следующем году. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в беседе с РИА «Новости» .

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей. Сейчас он занимает 48% от медианной зарплаты в стране.

По словам Котякова, повышение минимального размера оплаты труда затронет около 4,6 миллиона человек. Сейчас готовят соответствующие нормативные документы.

Ранее председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал поднять МРОТ. Также он предложил установить предельную стоимость одного рабочего часа на уровне 300 рублей.