«ФедералПресс»: МРОТ в Якутии в 2025 году в отдельных случаях будет достигать 62 тысяч рублей

В 2025 году в Республике Саха (Якутия) планируется новое повышение минимального размера оплаты труда. На данный момент компании обязаны выплачивать своим сотрудникам не менее 25 тысяч рублей, а для некоторых работодателей эта сумма может составлять в два раза больше. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда Республики Саха (Якутия).

Согласно статье 133.1 Трудового кодекса РФ, в данной республике предусмотрены более высокие гарантии оплаты труда, которые превышают федеральный МРОТ в 2,5 раза благодаря применению районного коэффициента и различных надбавок.

В 2024 году минимальный размер оплаты труда в республике составлял 25434 рублей. Для работников бюджетных организаций на Крайнем Севере и в аналогичных районах эта величина еще выше из-за действующих районных коэффициентов, варьирующихся от 48 до 53 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей. Для сотрудников бюджетных организаций в Якутии этот показатель повысится до 56 100 рублей (при коэффициенте 1,7) и до 62 832 рублей (при коэффициенте 2,0).