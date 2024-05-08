МРОТ за несколько лет повысят до 35 тысяч рублей | 360°

Деньги 08 мая 2024, 06:32 МРОТ за несколько лет повысят до 35 тысяч рублей Путин поручил к 2030 году повысить МРОТ в России до 35 тысяч рублей РИА «Новости»

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Минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют опережающими темпами. К 2030 году его повысят до 35 тысяч рублей, вдвое больше показателя 2023 года. Указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Он установил плановые показатели в области демографии, экономики, вовлеченности россиян в занятия спортом.

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«Обеспечение повышения опережающими темпами МРОТ, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — постановил Путин.

В 2024 году МРОТ в России проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. Президент в послании Федеральному собранию поручил повысить его до 35 тысяч рублей.