МРОТ в России могут увеличить в два раза

Законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей внесут в Госдуму

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Госдума в начале осенней сессии должна рассмотреть проект бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Кабмин предложит свой вариант минимального размера оплаты труда, но он точно не устроит нас. Наша фракция предлагает с 1 января 2025 года установить МРОТ на уровне 30 тысяч рублей», — написал он.

Парламентарий уточнил, что документ уже разработан и будет внесен на рассмотрение в Госдуму 27 августа.

С 1 января 2024 года МРОТ в России находится на уровне 19 242 рубля. В некоторых областях и городах также действуют региональные коэффициенты.

Ранее стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей.