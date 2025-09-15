Можно любоваться: северное сияние озарит Москву в ночь на вторник

Северное сияние можно будет увидеть в небе над Москвой в ночь на 16 сентября

В ночь на 16 сентября в Москве можно будет увидеть северное сияние. С чем это связано и к каким последствиям может привести, рассказал 360.ru астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.

По его словам, полярное сияние возникает из-за свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Когда этот поток попадает на магнитное поле Земли, происходит дополнительное ускорение.

Чугай отметил, что такое явление вне северных широт достаточно редкое, но иногда все-таки происходит.

«Я это в юности видел в городе Шахты в Ростовской области. Наблюдал и понял, что это полярное сияние. Даже до Ростова дошло», — добавил ученый.

Он отметил, что бояться здесь нечего, можно только любоваться красивым небом.

В начале сентября полярное сияние можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, а также Карелии.