Небо над Россией полыхнуло яркими вспышками. Полярные сияния добрались до Петербурга

Ученые XRAS сообщили о мощных пиках полярного сияния над Россией

Крайне интенсивные полярные сияния увидели в небе над несколькими регионами России. О начале этого природного явления сообщила пресс-служба «Лаборатории солнечной астрономии» (XRAS) в официальном Telegram-канале .

Первый сильный пик наблюдался еще вечером во вторник, 2 сентября. Его зафиксировали примерно в 20:50 по московскому времени.

Жители Белого моря, Ленинградской и Новгородской областей, Петрозаводска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга также стали свидетелями красочного явления.

Специалисты объяснили, что полярный овал начал движение через Исландию в сторону Северной Америки. Жители центральной части России скоро не смогут увидеть это явление. Зато в северо-западной части страны полярное сияние будет заметно до глубокой ночи.

Полярные сияния замечали над Россией и в августе.