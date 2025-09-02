Можно лишиться пальцев. Стало известно о скрытой опасности кроксов

Люди в кроксах рискуют лишиться пальцев после езды на эскалаторе

Популярная обувь Crocs может быть опасной при езде на эскалаторах. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Специалисты выяснили, что пластик, из которого изготовлена обувь, обладает высокой эластичностью и большим поверхностным трением. Это увеличивает риск затягивания в щель между ступенями.

Накануне в Южной Корее опасения по поводу кроксов подтвердились. Российский ребенок чудом избежал беды, когда подвижная лестница в торговом центре зажевала его обувь. Мальчик сумел вовремя подтянуть пальцы, мама среагировала и подняла его.

Производитель уже начал размещать предупреждающие надписи о мерах безопасности на некоторых моделях обуви. Во многих странах, например, в ОАЭ и Испании, установили специальные знаки, запрещающие использование эскалаторов в кроксах.

Производители оснащают современные эскалаторы отталкивающей щетиной для предотвращения касания борта, но во многих ТЦ до сих пор стоят старые модели без защиты.

Ранее на Урале маленький ребенок лишился части руки после использования эскалатора. Ее затянуло в механизм.