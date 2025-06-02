Можно было поработать лучше. До четверти детей попали в детдома напрасно?

Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства показала, что почти 25% детей попали в детские дома необоснованно. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом Владимиром Путиным .

«То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей», — отметила омбудсмен.

По ее словам, органы сделали недостаточно, чтобы, к примеру, адаптировать детей к жизни в замещающих семьях. Львова-Белова предложила вместо разлучения ребенка с родителями активнее работать через реабилитационные и кризисные центры.

Она рассказала президенту историю из Тюменской области, которая ее особенно впечатлила — мужчина 20 лет страдал от алкогольной зависимости и успел отсидеть за кражу, но бросил пить, чтобы спасти отношения с любимой женщиной. У них появился ребенок, но спустя время женщина скоропостижно умерла, и мужчина снова запил. Ребенка изъяли из семьи, но, придя в себя, мужчина понял, что ради него сделает все, и начал бороться.

По данным Минсоцразвития Подмосковья на середину апреля, более 600 сирот обрели новые семьи с начала года. Регион входит в число лидеров по борьбе с детским сиротством.