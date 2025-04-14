Более 600 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

В Московской области больше нет детских домов — их заменили семейные центры. В Минсоцразвития региона сообщили, что для Подмосковья главное, чтобы дети-сироты находили новые семьи, а не попадали в учреждения.

«Подмосковье — лидер по устройству детей-сирот в семьи. В регионе почти 22 тысячи детей-сирот и 99% из них воспитываются в семьях. Кроме того, мы сейчас развиваем институт „гостевого“ родительства, такие семьи временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации», — уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года в семьи уже устроили более 600 сирот. Приемные родители получают всестороннюю поддержку. Для этого в регионе работает 50 школ, где мам и пап обучают опытные психологи, а специалисты служб сопровождения помогают каждой семье, которая приняла ребенка.

Напомним, подробнее узнать о приемном родительстве можно на сайте.