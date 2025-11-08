«Можете в биографию записать». Захарову довела до слез песня «С чего начинается Родина»
Мария Захарова расплакалась под песню «С чего начинается Родина»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез во время песни «С чего начинается Родина». Композицию на панельной дискуссии в Национальном центре «Россия» исполнил участник движения «Волонтеры Победы» Дониер Джумаев. Соответствующие кадры дипломат опубликовала в Telegram-канале.
«Вы можете себе в биографию записать: „Довел Захарову до слез“», — отметила Захарова, обращаясь к молодому человеку.
Она добавила, что не верит ни в белую, ни в черную зависть. По ее мнению, любая — это плохо. Но есть зависть на уровне мечты, подчеркнула официальный представитель МИД России.
«Мечта — вот один раз хотя бы в жизни испытать то, что испытывают люди с таким голосом», — сказала Захарова.
Ранее Захарова едва сдержала слезы при перечислении числа погибших детей от рук ВСУ. Момент попал в прямой эфир. Дипломат призвала Запад понять, на что киевский режим тратит деньги, которые ему выделяют. Она надеялась, что статистика станет могильной плитой для Украины.