«Может, единичные случаи»: в МФЦ опровергли слухи о проблемах с загранпаспортами

Слухи о невозможности оформить загранпаспорт через МФЦ не соответствуют действительности, по крайней мере, для Москвы. Об этом сообщили 360.ru в пресс-центре столичных «Госуслуг».

«Проблем никаких нет с выдачей паспортов. Никаких очередей или увеличенных дней ожидания. На нашей стороне все работает как обычно. Может, единичные случаи», — заявили там.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что МФЦ перестали делать загранпаспорта нового образца (биометрические, действующие на 10 лет), и теперь их можно получить только через Министерство внутренних дел. В результате запись якобы растягивается на недели, а получить документ некоторые не могут месяцами.

Ранее в Наро-Фоминске открыли криптобиокабину для оформления загранпаспортов.