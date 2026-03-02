Жители Наро-Фоминска могут оформить 10-летний загранпаспорт через криптобиокабину

В многофункциональном центре Наро-Фоминска заработала криптобиокабина для оформления загранпаспортов нового поколения. Современное оборудование позволит жителям округа получать документ сроком действия 10 лет быстро и без лишних контактов с чиновниками.

Жители округа теперь могут оформить загранпаспорт сроком действия 10 лет без традиционного общения с фотографом и долгого ожидания в очередях. В многофункциональном центре Наро-Фоминска заработало новое оборудование — криптобиокабина, которая самостоятельно принимает биометрические данные. Внутри терминала установлена профессиональная фотосистема и сканеры отпечатков пальцев, а все собранные данные защищаются надежным шифрованием.

Новые возможности МФЦ лично протестировали заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова и директор Апрелевской школы № 1 Денис Борисов. Чиновники оценили скорость и удобство сервиса. Как отметила Елена Кузнецова, внедрение автоматизированного комплекса позволяет исключить человеческий фактор на этапе сбора материалов и фотографирования, сводя к минимуму риск технических ошибок в документах.

Для получения 10-летнего загранпаспорта заявителю необходимо иметь при себе российский паспорт, военный билет (для мужчин до 30 лет), а также ранее выданные загранпаспорта при их наличии. Оплатить госпошлину можно заранее по квитанции или прямо на месте в МФЦ. Чтобы ускорить процесс, специалисты советуют заранее подготовить список мест работы за последние 10 лет с точными периодами, должностями и адресами компаний. После заполнения анкеты и первичного приема сотрудник выдаст специальный штрих-код для прохода в криптокабину. Для оформления документа на ребенка обязательно присутствие законных представителей: детям до 14 лет потребуется свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, а подросткам от 14 до 18 лет — общегражданский паспорт.