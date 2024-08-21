Мотоциклистов призвали стать тише. Им предложили специальные заглушки

Мотоциклистов могут обязать ставить для снижения шума на выхлопную систему специальную механическую заглушку — сайлансер. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Обращение, которое он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, появилось в распоряжении РИА «Новости» .

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть целесообразность введения требования по обязательной установке механической заглушки (сайленсера) на выхлопную систему мотоциклов», — написал он.

Миронов заметил, что несмотря на правила, многие мотоциклисты нарушают шумовое ограничение. Обращения в полицию не всегда помогают, заметил он. Депутат добавил, что принудительное использование металлической заглушки на выхлопной системе мотоциклов сократит уровень шума до 65 децибел.

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