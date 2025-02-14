Мост через Москву-реку свяжет два района столицы

Новый вантовый мост через Москву-реку свяжет микрорайон Рублево-Архангельское и поселок Рублево. Об этом сообщил глава департамента строительства инженерной и транспортной инфраструктуры Василий Десятков, его слова привела «Москва 24» .

По его словам, длина моста с учетом подходов составит 390 метров. Движение организуют в каждом направлении по двум полосам. Все работу завершат до конца 2027 года.

«По техническому заданию ванты закрепят на пилоне кольцеобразной формы», — сказал Десятков.

Объект возведут в месте ниже по течению от водозабора Рублевской станции водоподготовки с соблюдением всех экологических требований. По проекту здесь также предусмотрена ливневая канализация с очистными сооружениями.

Пеконструкция Рублевского шоссе и постройка нового вантового моста позволит снизить нагрузку на Новорижское направление. Это позволит жителям ближайших районов Подмосковья и запада Москвы быстрее добираться до центра столицы.

Ранее стало известно, что до конца 2027 года четыре пешеходных моста построят в Москве.