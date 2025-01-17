Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года

Еще четыре пешеходных моста планируют построить в Москве до конца 2027 года. Об этом пишет сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

Два из них возведут во время благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Еще два моста построят через Москву-реку: один на улице Островной, другой — в сторону парка «Фили».

Также власти города рассказали о строительстве новой недвижимости. В 2024 году социальные учреждения в Западном административном округе получили в оперативное управление 34,8 тысячи квадратных метров объектов.