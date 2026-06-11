Похолодание не за горами. Какая погода ждет москвичей на выходных

Синоптик Шувалов: температура в Москве 12 июня поднимется до +30 градусов

Ближайшие дни продолжат радовать жителей Москвы аномально жаркой и солнечной погодой, но ближе к выходным ожидается похолодание. Синоптики предупреждают, что город столкнется с высокой влажностью и почти полным отсутствием ветра.

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru отметил, что 12 июня в городе будет по-прежнему тепло.

«Жаркая погода сохранится, температура будет порядка +30 градусов, но ближе к вечеру не исключен кратковременный дождь», — уточнил он.

По его словам, жителям и гостям столицы не стоит ждать тропического ливня — осадки будут небольшими и продлятся недолго за счет развития внутримассовой конвекции.

Давление начинает падать и опустится до показателей ниже климатической нормы — 842-843 миллиметра ртутного столба.

«Ветер по-прежнему будет неустойчивый, слабый. В основном в восточной четверти, но это до пяти метров в секунду, практически незаметный», — добавил специалист.

Шувалов также обратил внимание на высокую влажность и предупредил, что в городе будет душновато. Именно благодаря влаге и высокой температуре к концу дня в столице может пойти дождь.