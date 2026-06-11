Похолодание не за горами. Какая погода ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: температура в Москве 12 июня поднимется до +30 градусов
Ближайшие дни продолжат радовать жителей Москвы аномально жаркой и солнечной погодой, но ближе к выходным ожидается похолодание. Синоптики предупреждают, что город столкнется с высокой влажностью и почти полным отсутствием ветра.
Погода на этой неделе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru отметил, что 12 июня в городе будет по-прежнему тепло.
«Жаркая погода сохранится, температура будет порядка +30 градусов, но ближе к вечеру не исключен кратковременный дождь», — уточнил он.
По его словам, жителям и гостям столицы не стоит ждать тропического ливня — осадки будут небольшими и продлятся недолго за счет развития внутримассовой конвекции.
Давление начинает падать и опустится до показателей ниже климатической нормы — 842-843 миллиметра ртутного столба.
«Ветер по-прежнему будет неустойчивый, слабый. В основном в восточной четверти, но это до пяти метров в секунду, практически незаметный», — добавил специалист.
Шувалов также обратил внимание на высокую влажность и предупредил, что в городе будет душновато. Именно благодаря влаге и высокой температуре к концу дня в столице может пойти дождь.
К концу недели столицу накроет небольшое похолодание, которое сложно назвать резким.
«В воскресенье уже ожидается +21…+24 градуса и кратковременные дожди», — объяснил он.
Когда похолодает
Благодаря приходу жары в регионе уже открылся купальный сезон. Метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале заявил, что температура воды в Центральной России 11 июня варьируется от +17 до +24 градусов.
«А это значит, что с наступлением второй декады июня можно смело купаться в комфортной воде!» — уточнил специалист.
В эфире канала Соловьев Live он рассказал, что температура в столице растет даже не по часам, а по минутам и уже превысила климатическую норму на восемь градусов.
Тишковец также сообщил, что столбики термометров начнут опускаться, когда придут выходные. В субботу ожидается +29 градусов и мощный ливень, а в воскресенье — +26. На следующей неделе станет еще прохладнее — температура упадет до +21, а во вторник и среду достигнет +18.
По словам синоптика, в ближайшие два дня в Центральной России будет преобладать высокий гребень антициклона, а 13 и 14 июня «провалит холодный фронт».