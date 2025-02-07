Москвичку оштрафовали почти на миллион за покупку авто у иностранца за наличные

Жительница Москвы купила за наличные автомобиль Kia Sorento у иностранца и получила штраф на сумму в 855 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Женщина приобрела у гражданина Киргизии машину стоимостью 2,85 миллиона рублей, заплатив за нее 900 тысяч.

Согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле, за покупку рублями автомобиля у иностранных граждан могут назначить штраф на 20–40% от всей суммы сделки. По данным канала, Национальный Автомобильный Союз уже попросил Министерство финансов отменить эту практику, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов объяснил, что приобретение машины за рубежом может оказаться выгоднее покупки у официального дилера. Сэкономить можно благодаря сокращению затрат на услуги посредников, которые занимаются логистикой и оформлением документации, пояснил он. По словам Шкуматова, таким методом часто пользуются жители Дальнего Востока и в Сибири.