Ввоз нового автомобиля из-за границы может оказаться выгоднее, чем приобретение у официального дилера. Об этом рассказал автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Он напомнил, что для физических лиц действует льготная ставка утилизационного сбора. Однако экономия значительно сокращается из-за затрат на услуги посредников, занимающихся логистикой, документацией и прочими формальностями, предупредил специалист.

«Многих автомобилистов останавливает, что они должны проходить целые квесты для того, чтобы ввезти машину, правильно ее растаможить, правильно все заплатить, поставить на учет, чтобы потом не иметь с этим никаких проблем. Это непростая история», — заявил Шкуматов.

По словам эксперта, распространенность такой практики зависит от региона. Так, на Дальнем Востоке и в Сибири этот метод используется давно.