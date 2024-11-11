Новую схему мошенничества с фальшивыми лотереями раскрыли в Подмосковье

Мошенники запустили в работу новую схему для получения данных банковских карт жителей. Потенциальных жертв привлекают фальшивыми лотереями и денежными призами.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что жителям присылают ссылку на сайт, где предлагается сыграть в бесплатную лотерею. Доверчивые пользователи переходят и открывают «коробки с призами». С первых же попыток жертве выпадает «денежный приз». Чтобы его «получить», нужно перейти по специальной ссылке и ввести данные банковской карты. Если «счастливчик» следует этим инструкциям, злоумышленники крадут банковские реквизиты, а вместе с ними и деньги своих жертв.
Жителям рекомендуют не доверять неожиданным сообщениям о призах и выигрышах, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
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