Стало известно, как наказали дворника, пропагандировавшего ЛГБТ в столичном парке

Пресненский суд Москвы постановил арестовать и выдворить из страны дворника, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения в одном из столичных парков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха „Красногвардейские пруды“, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — заявили в документе.

Сам Абдикалыков признал вину и отметил, что в тот день спал около пруда. Мужчине назначили наказание в виде ареста на 15 суток и выдворения за пределы РФ. Помимо этого, суд на такой же срок арестовал второго участника происшествия — гражданина по фамилии Антонов. Он признал вину и отметил, что «оказывал помощь мужчине».

Ранее к главе Сбербанка Герману Грефу обратилась глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина. Она призвала больше не выпускать детские карты, на которых изображали радужного единорога. По мнению чиновницы, картинка похожа на символику ЛГБТ*.

*ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.