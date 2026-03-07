Москвичи ринулись штурмовать теплицы ради тюльпанов по 40 рублей

В цветочных питомниках Подмосковья свежие тюльпаны раскупают мгновенно, сообщил телеграм-канал Baza . Москвичи готовы тратить время и силы, чтобы приобрести цветок всего за 40–50 рублей.

Это происходит из-за резкого повышения цен на тюльпаны в магазинах. Они стали одними из самых дорогих цветов. Стоимость тюльпанов выросла почти на 70%. В марте средний букет в магазине стоит 4,6 тысячи рублей, сообщают аналитики крупнейшего маркетплейса по продаже цветов.

В 2022 году за пять тысяч рублей можно было купить букет из 21 тюльпана. Сейчас за эти же деньги — всего 15 штук.

«Москвичи нашли выход из ситуации и покупают тюльпаны напрямую в питомниках, где стоимость в разы меньше. По сравнению с ними даже знаменитый Рижский рынок проигрывает в цене», — заключили авторы публикации.

Московская область остается крупнейшим производителем цветов в России и лидирует по этому показателю в ЦФО. Теплицы активно оснащают новыми технологиями.