Подмосковье стало лидером России по объему производства цветов

Московская область остается крупнейшим производителем цветов в России и лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе. По данным Россельхозбанка, в прошлом году в регионе собрали более 67,3 миллиона срезанных растений.

Основные тепличные хозяйства расположены в нескольких округах, в том числе в Дмитровском, Роменском, Сергиево-Посадском и Богородском.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что в регионе работают 11 предприятий, специализирующихся на выращивании цветов. Общая площадь тепличных комплексов составляет около 50 гектаров. Помимо срезанных растений, там производят горшечные растения, садовые культуры и рассаду.

Современные тепличные хозяйства активно внедряют технологические решения. Цветы выращивают с использованием гидропонных систем, что позволяет получить длинные стебли и крупные бутоны, а также увеличить срок их сохранности в букетах.

На предприятиях применяют собственные разработки по микроклонированию растений, автоматизированные системы полива и светодиодную подсветку. Для подготовки продукции к продаже используют современные линии фасовки и упаковки.

В 2025 году в Центральном федеральном округе произвели около 185 миллионов цветов — на 12% больше, чем годом ранее. С долей 39% от общего объема производства этот макрорегион делит первое место по стране с Сибирью.

Около половины букетов к Международному женскому дню покупатели заказывают через интернет, а в регионах Центрального федерального округа доля онлайн-покупок превышает 60%.

Среди самых востребованных видов остаются розы, хризантемы и тюльпаны — на них приходится до 75% продаж. Кроме того, растет интерес к декоративной зелени — эвкалипту, папоротнику, аспарагусу и гипсофиле.