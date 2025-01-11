Москвичи празднуют два раза. Фестиваль «Китайский Новый год» стартует в столице 28 января

Второй фестиваль «Китайский Новый год» стартует в российской столице 28 января. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Фестиваль — часть программы Годов культуры России и Китая, эти мероприятия проводятся в 2024–2025 годах по инициативе лидеров двух стран. Мероприятие, как отметили в китайском посольстве, обещает стать ярким событием зимнего сезона.

Главной локацией «Китайского Нового года в Москве» станет Манежная площадь. Тематические мероприятия также пройдут на ВДНХ, в столичном зоопарке, в «Острове мечты» и других локациях. Центральные улицы российской столицы украсят в традиционном китайском стиле, что должно подчеркнуть атмосферу праздника.

Участникам предложат разнообразные мастер-классы, выставки, гастрономические и культурные события, знакомящие с традициями Китая. Организатором фестиваля выступило московское правительство, поддержку муниципалитету оказал российский МИД и посольство Китая в России.

Прошлое празднование фестиваля в Москве привлекло более 700 тысяч человек. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко в беседе с 360.ru объяснила главные традиции китайского Нового года.