Москвичи оставили бумажные самолетики у посольства Франции в поддержку Дурова

Фото: РИА «Новости»

Возле здания посольства Франции в Москве состоялась акция в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщил в мессенджере депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Люди приходят оставить бумажный самолетик в поддержку Павла Дурова. Делайте так в Москве и других городах», — написал он.

Политик опубликовал фотографии с мероприятия. На кадрах видно, что живая изгородь у посольства усеяна белыми бумажными самолетиками.

Французские полицейские задержали Дурова 24 августа в аэропорту Бурже из-за его нежелания сотрудничать со спецслужбами. Адвокат Александр Добровинский предположил, что бизнесмена отпустят через пару дней. По словам юриста, Дурова хотят припугнуть арестом.

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