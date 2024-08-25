«Выпустят через двое суток». Французы попробуют действовать на испуг в отношении Дурова

«Думаю, что Дурова выпустят через двое суток», — отметил правозащитник.

По его словам, сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним. Если бы у французов было решение суда, а Telegram на него не реагировал на территории Франции — у последней был бы еще шанс, считает адвокат. Но у французской стороны есть лишь подозрения.

«А так они, заманив его (я уверен, что это так), пробуют действовать на испуг. И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики — акции и престиж Telegram взлетят до небес», — заключил Добровинский.

Основателя Telegram арестовали во Франции из-за «отказа сотрудничать со следствием». Это автоматически сделало Дурова соучастником ряда преступлений.