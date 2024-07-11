Москвичей ждет сухая и жаркая погода

Синоптик Леус: в Москве ожидается небольшая облачность и до 29 градусов тепла

Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 11 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков», — предупредил синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут +27…+29 градусов, в области — +24…+29 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели, сообщил синоптик Александр Ильин. Температура воздуха сможет вырасти еще больше, сильных дождей не ожидается. В целом, весь июль будет достаточно теплым. Метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что жара во всей средней полосе России может сохраняться до 20 июля.