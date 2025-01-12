Москвичей ждет гололедица и облачная погода 12 января

В воскресенье, 12 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки будут минимальными, но на дорогах может быть гололедица. Столбики термометров покажут около нуля градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица. Температура воздуха около нуля градусов, в Подмосковье -3…+2 градуса», — предупредил синоптик.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что превышает норму.

Накануне погоду в столичном регионе формировал теплый сектор североатлантического тепла.

Ранее Гидрометцентр исключил возможность морозов на Крещение в Москве. Синоптик Роман Вильфанд сказал, что с 15 января начнется оттепель. По его мнению, температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. В ночь с 18 на 19 января температура воздуха в Москве ожидается от -1 до -3 градусов, а в Подмосковье — до -6 градусов.