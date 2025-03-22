Москвичей в субботу порадует солнечная, но прохладная погода

Московский регион попал под влияние скандинавского антициклона, поэтому в городе сегодня прогнозируется солнечная погода с температурой до +6 градусов. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Надвигаясь с севера он (антициклон — прим. Ред.) будет рассеивать облака и опустит вероятность осадков до нуля. При этом, несмотря на обилие солнечного сияния, температура будет невысока», — подчеркнул он.

По его словам, в городе воздух прогреется от +4 до +6 градусов, а в Подмосковье — от +2 до +7. Скорость ветра составит примерно 5-10 метров в секунду. Также в регионе будет расти давление — оно поднимется до отметки в 763 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

Похожая ситуация ждет жителей Московского региона и в воскресенье. День пройдет без осадков, дневная температура составит плюс 6-8 градусов, а ночью — до минус шести.

Ранее Леус предупредил москвичей о рекордно высоком атмосферном давлении. Пик ожидается в 23 марта, после чего оно начнет падать.