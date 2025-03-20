Москвичей предупредили о возможном рекорде атмосферного давления в воскресенье

Синоптик Леус: 23 марта в Москве может обновиться рекорд атмосферного давления

В Москве 23 марта атмосферное давление превысит отметку в 764,1 миллиметра ртутного столба. В последний раз такой показатель фиксировали в 1943 году, заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«В такой ситуации 23 марта, во Всемирный метеорологический день, в Москве возможно обновление суточного рекорда высокого атмосферного давления», — написал он.

По его словам, рост показаний барометров в столице начнется 21 марта. В воскресенье атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, после чего начнет снижаться.

Леус также спрогнозировал солнечную и спокойную погоду с небольшим морозом по утрам. Она будет держаться до вторника — в этот день начнутся дожди из-за очередного циклона.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предположила, что москвичей в апреле будет ждать теплая погода. По ее прогнозам, средняя месячная температура воздуха поднимется выше +10 градусов.