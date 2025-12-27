Москвичей призвали подготовиться к резкому похолоданию

В Московском регионе вплоть до Нового года ожидается похолодание. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня у нас в течение дня в основном без осадков. Температура воздуха будет около 0 градусов», — отметил он.

Специалист добавил, что в ночь на 28 декабря в Москве пройдет снегопад. Днем столбики термометров упадут до -2… -4 градусов, а 29 декабря — до -3… -5.

Во вторник мегаполис накроет похолодание. В ночь на 30 декабря температура опустится до -8…-10, а днем — до -7…-9. Ильин также не исключил возможность ночного снегопада.

Морозы до -11…-13 градусов градусов ожидаются в Москве в ночь на среду, 31 декабря. В Подмосковье температура упадет до -10…-15. Еще холоднее будет в новогоднюю ночь — до -19 градусов по области и до -13… -15 — в столице.

Ранее в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, он продлится до 10:00 28 декабря.